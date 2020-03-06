الحكومة تحسم الجدل بشأن تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا

أكد مجلس الوزراء على أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

أكد مجلس الوزراء أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وشدد مجلس الوزراء على وحود شفافية تامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمهنية مصر في التعامل مع الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا والمخالطين للحالات وفق معاييرها.

ونفى مجلس الوزراء عدد الشائعات التي أثيرت في هذا الشأن وأكد أنه لم يتم تعطيل الدراسة أو تقديم مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس..

مجلس الوزراء : لا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا

وأكد أيضا أنه لا يوجد أي حالات إصابة بمرض فيروس كورونا أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.

وشدد على أنه لم يتم تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية بمنافذ دخول الجمهورية سواءً المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية.

كما أكد أنه لا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية التي تلزم لفحص الوافدين.

وأكد أيضا مجلس الوزراء على أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا في أي من السفن العابرة لقناة السويس.

ومع نفي تعطيل الدراسة ، لفت مجلس الوزراء أيضا إلى أنه لم يتم إخلاء أي مدارس لأي سبب له علاقة بمرض فيروس كورونا.

وأوضح أن تنفيذ عملية الإخلاء هذه الفترة مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه في كل المدارس ولمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.

كما أكد المجلس في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بمرض فيروس كورونا.

وأكد على أن جميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وتخضع إلى كافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.

وجاء توضيح الحكومة في إطار سياستها لرصد الشائعات والرد عليها على مدار الساعة منذ بدء أزمة مرض فيروس كورونا مع كثرة الشائعات التي ارتبطت به .

وقد طالت الشائعات تعطيل الدراسة والترويج لمنشور ضمن عمليات إخلاء دورية تتم بكافة المدارس على أنها إخلاء بسبب إصابات بفيروس كورونا.