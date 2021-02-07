اقتصاد وأسواق

الحكومة تحذر من تداول إنفوجراف يستغل لوجو مركزها الإعلامى بشأن شعار «الفرق الطبية»

بشأن ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى، إنفوجرافاً يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"
صفية حمدي 1:06 م, الأحد, 7 فبراير 21 1:06 م, الأحد, 7 فبراير 21

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رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى، إنفوجرافاً يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار “الفرق الطبية”.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى تلك الأنباء تماماً، وأكد أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجرافاً ينفى طرح عملات معدنية تحمل شعار “الفرق الطبية”.

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وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائياً، وأن أى إنفوجراف يصدره المركز الإعلامى يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عبر الرابط “https://www.facebook.com/EgyptianCabinet”.

ونوه المركز الإعلامى إلى أنه تم بالفعل طرح ١٥ مليون قطعة عملة معدنية “الفكة” من خلال “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة” تحمل شعار “فرق مصر الطبية”، تقديراً لدورهم البطولى فى إنقاذ حياة آلاف المواطنين.

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وحذر المركز من استغلال اسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية فى نشر أى أخبار أو معلومات، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك الإنفوجراف المزيف.

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بقلم صفية حمدي

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