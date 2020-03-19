الحكومة تحدد 700 جنيه سعرا لتوريد القمح من الفلاحين بموسم 2020

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط. ويأتي السعر الذي تم تحديده بمجلس الوزراء بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى. ونص القرار…

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على تحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

ويأتي السعر الذي تم تحديده بمجلس الوزراء بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضى.

ونص القرار على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.

يأتي ذلك حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الإجتماع أن الأسبوع المنقضي، كان أصعب الأسابيع التي واجهتها الحكومة الحالية بكل المقاييس، وربما كانت أصعب الأيام التي واجهتها الحكومات السابقة.

وقال أن التحديات بدأت بموجة الطقس السييء التي تعرضت لها البلاد، ثم مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الإجراءات الحُكومية كانت على قدر جدية الحدث، وان التنسيق كان على أعلى مستوى.

وقال أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها، والاستعداد المسبق، والتعاون بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، ساهمت في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لأزمة الطقس السيئ.

وقال أننا قد خرجنا بأقل الخسائر المُمكنة، ومؤكداً أن الدولة سوف تقدم الدعم والتعويضات المناسبة لكل المضارين من موجة الطقس السيئ.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الخاص لرجال القوات المسلحة والداخلية، الذين ساندوا الأجهزة المحلية كتفأً بكتف خلال أزمة الطقس السيئ، حيث كانوا سوياً في مقدمة الصفوف، وساعدت القوات المسلحة بمًعداتها وأفرادها في تقديم الدعم بالمناطق الأكثر تضرراً، وكذلك رجال الشرطة، لم يتركوا الشارع ولو لدقيقة واحدة.

وأضاف: “رأيت بعيني لواءات شرطة في الشارع تحت الأمطار الغزيرة”.