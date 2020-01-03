الحكومة تحدد قائمة سلع مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي والرئيس يتابعها

أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية لإطلاقها خلال فترة وجيزة مشددا على أن الرئيس السيسي يحرص على متابعتها



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات المطلوبة حتى يتم تفعيل المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ، وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تحديد محتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة في المبادرة، ويوجد مقترح لتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، بجانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزي في القاهرة ومعارض أخرى بالمحافظات لتسويق السلع والمنتجات التي تشارك بالمبادرة، وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية لإطلاقها خلال فترة وجيزة مشددا على أن الرئيس السيسي يحرص على متابعتها .

انعقد الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيضا حضر مسئولو اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ تلك المبادرة الرئاسية؛ وأنها تستهدف دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني، بجانب تحريك السوق والمبيعات وأيضا دعم الاقتصاد المصري وتنميته خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وتابع رئيس الوزراء تطورات أهم محاور المبادرة، حيث أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إلى أن المبادرة ترتكز على عدة محاور تشمل:

تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التي سوف تشارك في المبادرة، بجانب التمويل، والتسويق، والحوكمة ، وقال إنه تم التوصل إلى محتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة في المبادرة، بالتنسيق بين وزارة المالية، و اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

وأوضح نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفني لقائمة السلع، وقال إن الجهات المختصة بإعداد تلك القائمة سوف تعمل على استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ فيها بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.

وفيما يتعلق بعملية التسويق، قال الدكتور أبو عيش إن هناك مقترحا بتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، وإعداد خطة لتنظيم معرض مركزي بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة في المبادرة، وسيكون ذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين.

وتابع نائب وزير المالية للخزانة العامة بأن ذلك يستلزم تجهيز وتفعيل آليات تكنولوجية مميكنة لتفعيل بيع سلع المبادرة في نقاط التوزيع، وذلك ما يتم العمل عليه، بجانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكتروني، ويجري العمل للانتهاء منه.

وفيما يتعلق بإجراءات الحوكمة بالمبادرة، أوضح نائب وزير المالية أن هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات خاصة بالمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، بالإضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفني لها.

وفي الاجتماع، تمت الإشارة إلى الإطار الزمني للمبادرة، وتوقيت بدء تفعيلها، وطلب رئيس الوزراء سرعة الانتهاء من كل الخطط المقترحة حتى يتم بدء تفعيل هذه المبادرة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعتها، لتشجيع شراء المنتج المحلي ودعمه، ووجه رئيس الوزراء بالإسراع بالخطوات التنفيذية لمبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى يتم التعجيل بإطلاقها خلال فترة وجيزة.