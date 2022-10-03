الحكومة تحث قطاع التأمين على الاستثمار في «السندات الخضراء»

حث إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة شركات التأمين على الاكتتاب والاستثمار في السندات الخضراء لمواجهة تغير المناخ.

واضاف ابو عيش خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة أن قطاع التأمين يلعب دورا هاما فى إدارة المخاطر والنمو الاقتصادي.

و أكد فى كلمته نيابة عن وزير المالية د محمد معيط ان سوق التأمين لديه خبرات كبيرة فى التعامل مع المخاطر

ومشيرا إلى أهمية استخدامهما الأدوات التكنولوجية .

ولفت أن الحكومة مهتمة بقطاع التامين وتقدم له إعفاءات ضريبية وتدعم صناديق التقاعد.

وأعرب عن أهمية القطاع فى تطوير المنتجات التأمينية واستحداث تغطيات جديدة.