الحكومة : تجهيز 33 مبنى في المدن الجامعية كمستشفى عزل لخدمة 11304 أفراد كمرحلة أولى

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجهود التى تقوم بها بعض الجامعات لابتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم إتخاذه من خطوات للتنسيق لاعتمادها، وتصنيعها محلياً.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد تقريراً حول استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة بإمكاناتها في جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد ، وإمكانية استخدام المدن الجامعية كمستشفيات عزل.

وقال إنه قد وقع الاختيار علي عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، وإلمنيا، وحلوان.

وأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، في الجامعات سالفة الذكر التي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وهي تخدم 11304 فرد .

وتابع أن عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية في جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط يبلغ 16 مبنى، وهي تضم 2799 غرفة، تخدم 5154 فرداً.

وقال أيضاً أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط التي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تخدم 3394 فرداً.

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجهود التى تقوم بها بعض الجامعات لابتكار أجهزة تنفس صناعي، وما يتم إتخاذه من خطوات للتنسيق لاعتمادها، وتصنيعها محلياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه يتوافر مخزون سلعي كافٍ لمختلف السلع الأساسية.

وطالب مصيلحي المواطنين بالإكتفاء بشراء احتياجاتهم الضرورية، وعدم تخزين أي سلع، لأنه لا داعي لذلك، قائلا :”اطمئنوا .. كافة السلع متوفرة”.



وجاء ذلك حيث عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانعقد الاجتماع بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

