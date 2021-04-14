الحكومة: تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح ومد ساعات العمل بالمراكز حتى 10 مساء

وعرضت وزيرة الصحة موقف تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقى اللقاح للمواطنين حتى الآن

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وأكدت على أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة، يستوجب التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خصوصاً ارتداء الكمامة.

وعن موقف تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية أكدت وزيرة الصحة، أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقى اللقاح للمواطنين حتى الآن.

وعرضت جانباً من موقف إعطاء اللقاح لعدد من الجهات، بجانب استعراض جهود تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لعدد أكبر من المواطنين والعاملين فى الجهات الحكومية مع تزايد الأعداد المتوافرة من اللقاح فى الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الطاقة الاستيعابية لأرض المعارض ستصل إلى حوالى 10 آلاف شخص يومياً، وتتضمن استراحة انتظار واسعة للمواطنين على مساحة 1500 م2، تضمن التباعد وتقليل الكثافة، ويتم تجهيز 75 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقاً طبياً للموافقة المستنيرة، ونقطة إعطاء اللقاح.

وأشارت الوزيرة إلى أنه نظراً لظروف شهر رمضان المبارك، تم مد ساعات عمل مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية بعد الإفطار إلى الساعة 10 مساء.

ودعت لأهمية توعية المواطنين من خلال مشاركة المعلومات الصحيحة حول هذه الخطوة التى تزيد طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم، من خلال التأكيد على عدم تأثير اللقاح على الصيام أو التسبب فى إبطاله، وأنه لا يضعف القدرة على استكمال الصيام، إلى جانب التأكيد على أنه لا ينتج عنه أى أعراض جانبية غير مرغوب فيها.

وتناولت وزيرة الصحة والسكان موقف مصر من توصيات تقرير منظمة الصحة العالمية فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا، فى إطار تحقيق العدالة الصحية فى منطقة الشرق الأوسط، والذى تضمن عدداً من التوصيات المهمة.

وأكدت أن الدولة تقوم بالعمل فعلياً على تحقيق نتائج إيجابية فى العديد من هذه التوصيات، من خلال مبادرات عديدة تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمها حياة كريمة، وتكافل وكرامة، والتوسع فى مستشفيات التكامل، ومبادرات صحة المرأة وصحة الأم والجنين، ومبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، وتقديم المساعدات الطبية للدول الشقيقة.