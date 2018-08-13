الحكومة تجهز اتفاقيات في الطاقة للتوقيع خلال زيارة السيسي للصين

المال - خاص ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع وحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، البترول، النقل، الزراعة، الصناعة، ونائبي وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وممثلي بعض الجهات المعنية.ووفق بيان لمجل

المال – خاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع وحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، البترول، النقل، الزراعة، الصناعة، ونائبي وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وممثلي بعض الجهات المعنية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، اليوم، بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بزيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الصين المقررة في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وتمت مراجعة موقف المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، والاتفاقات المزمع توقيعها، وذلك في قطاعات عدة منها: الكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التعاون المصري الصيني على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، لتمويل وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية التنموية، وضخ استثمارات في قطاعات مهمة.

وفي هذا الإطار، فقد شهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المقترح دفعها خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة، والتي تتضمن قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلى جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلاً عن اتفاقية لتمويل مشروع انشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.