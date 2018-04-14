الحكومة تثبت بند الدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة

المال – خاصكشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2018/2019، عن ثبات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من إجمالي المصروفات عند 332,291 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 331,376 مليار تقديرات العام المالي الجاري، الذي ينتهي آخر يونيو.وذكرت وزارة المالية، في البيان،

المال – خاص

كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2018/2019، عن ثبات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من إجمالي المصروفات عند 332,291 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 331,376 مليار تقديرات العام المالي الجاري، الذي ينتهي آخر يونيو.

وذكرت وزارة المالية، في البيان، الصادر عنها -مساء أمس- أن الحكومة تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة الأقل دخلاً، إلى جانب التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات والأماكن المستهدفة.

وأضاف البيان، أن الحكومة تولي اهتماماً بالجانب الاجتماعي من خلال الاستمرار في تعزيز مجهودات إيجاد شبكة حماية اجتماعية عصرية ومتكاملة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة تطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالراعي.

وتابع أن التحول من الدعم العيني المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة، والذي يتسم بعدم الفاعلية، إلى الدعم النقدي المباشر، الموجه للفئات الأولى بالرعاية، يأتي على رأس الإصلاحات المتبعة في هذا المجال، بالإضافة إلى توجيه مخصصات كافية لتمويل قانون التأمين الصحي الموحد الشامل والتوسع في الإنفاق الاستثماري لتحسين البنية التحتية.