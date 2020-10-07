الحكومة تتلقى مليونا و750 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بالإقبال الكبير من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، ولفت إلى أن عدد طلبات جدية التصالح بلغت نحو مليون و750 ألف طلب. وأكد رئيس الوزراء على المتابعة…

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بالإقبال الكبير من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، ولفت إلى أن عدد طلبات جدية التصالح بلغت نحو مليون و750 ألف طلب.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وكلف في ضوء ذلك بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ حيث يتم مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال مدبولي : نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، سوف تظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ترحيب مصر بالتوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام”، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، السبت الماضي.

وأكد على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدى عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية صفحة مُشرقة في تاريخه العريق.

وتطرق رئيس الوزراء للنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال شهر سبتمبر الماضى والتي عكسها تحسن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري هذا الشهر.

ولفت إلى أن قيمة المؤشر سجلت 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، في أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ شهر يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس، بما يعكس أول انتعاشة اقتصادية يشهدها القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر 2020، منذ 14 شهراً.

في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الإشادة باختيار مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي بالعالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.

وقد منحت أيضاً جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر في العلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يعزز قدرة مصر ونجاحها في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على حياة المواطن.