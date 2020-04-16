اقتصاد وأسواق

الحكومة تتلقى عروضا لتوريد القمح بأسعار أعلى من المتوقع

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تلقي عروض أعلى سعرا من المتوقع في المناقصة الدولية لشراء القمح ، اليوم الخميس، للمرة الثانية في عدة أيام. وقالت وكالة رويترز إن مصر تخطط لاستيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد…

محمود خاطر 11:17 م, الخميس, 16 أبريل 20 11:17 م, الخميس, 16 أبريل 20

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تلقي عروض أعلى سعرا من المتوقع في المناقصة الدولية لشراء القمح ، اليوم الخميس، للمرة الثانية في عدة أيام.

وقالت وكالة رويترز إن مصر تخطط لاستيراد 800 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد في البلاد الذي بدأ أمس الأربعاء.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء 120 ألف طن من القمح الروسي، وهي كمية أصغر من توقعات السوق، وطرحت مناقصة في اليوم التالي لشراء المزيد مع تطلع لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية خلال جائحة فيروس كورونا.

وتطلب الهيئة كمية غير محددة من المحصول للشحن بين 21 مايو و5 يونيو على أساس التسليم على ظهر السفينة، لكن بالدفع عن طريق خطابات اعتماد “عند الاطلاع”، وهو ما يضمن السداد الفوري لدى استلام مستندات الشحنات المختلفة، بدلا من المدفوعات المؤجلة 180 يوما.

وسيجري سداد خطابات الاعتماد عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي طرقت هيئة السلع التموينية بابها سابقا من أجل تمويل شحنات القمح.

ووافقت الحكومة الروسية على اقتراح بالحد من صادرات القمح إلى 7 ملايين طن من أبريل وحتى نهاية يونيو.

وفرضت رومانيا، وهي مورد رئيسي آخر للهيئة العامة للسلع التموينية، حظرا مفاجئا على صادرات الحبوب إلى وجهات غير أوروبية خلال حالة طوارئ تمتد حتى منتصف مايو.

لكن وزير الزراعة أدريان أوروس قال، اليوم الخميس: إن “عقود تصدير القمح الروماني إلى مصر، المبرمة قبل 10 أبريل، حين سري المرسوم العسكري الذي يحظر التصدير، لن تتوقف”.

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بقلم محمود خاطر

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