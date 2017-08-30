الحكومة تتفق مع موانئ سنغافورة على إقامة منطقة استثمارية

أحمد عاشور: اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، مع شركة موانئ سنغافورة على 3 محاور للعمل بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة. تتضمن المحاور إقامة وإدارة منطقة استثمارية متكاملة، لتستفيد من الحوافز المخصصة لها ف

أحمد عاشور:

اتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، مع شركة موانئ سنغافورة على 3 محاور للعمل بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

تتضمن المحاور إقامة وإدارة منطقة استثمارية متكاملة، لتستفيد من الحوافز المخصصة لها فى قانون الاستثمار الجديد، بجانب عودة مفاوضات الشركة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، للاستثمار فى الموانئ، خاصة شرق بورسعيد، والتدريب الفنى والمهنى للعاملين بالهيئة.

وقالت نصر لـ«المال»، إن وفد رفيع المستوى من قيادات الشركة السنغافورية سيزور مصر سبتمبر المقبل، للاتفاق على التفاصيل الفنية للمحاور الثلاثة، فى خطوة من شأنها دفع حركة تدفق الاستثمار الأجنبى للسوق المحلية.

وزارت «نصر» و«مميش» سنغافورة الأسبوع الماضى، ضمن جولة أسيوية شملت فيتنام، والتى سيزورها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع المقبل.

وروجت نصر خلال الجولة، للحوافز التى شملها قانون الاستثمار الجديد، والتى من بينها إمكانية استرداد 30 – %50 من رأس المال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة حسب طبيعة المشروع، وتم الاتفاق على تمتع المشروعات التى ستقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تلك الحوافز.

كما عقدت لقاء مع ممثلى 76 شركة لعرض الفرص الاستثمارية، سواء بالمنطقة الاقتصادية، أو العاصمة الإدارية الجديدة.