الحكومة تتفاوض مع الصين على شريحة ثانية من قرض القطار المكهرب

❐ مصادر: الفائدة %1.8.. و45 مليون دولار من التمويل بدون فوائد أحمد عاشور علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تتفاوض مع الصين للحصول على شريحة ثانية بقيمة 461 مليون دولار، لتمويل مشروع القطار المكهرب الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد التوقيع على شريحة أو

❐ مصادر: الفائدة %1.8.. و45 مليون دولار من التمويل بدون فوائد

أحمد عاشور

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تتفاوض مع الصين للحصول على شريحة ثانية بقيمة 461 مليون دولار، لتمويل مشروع القطار المكهرب الذى يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد التوقيع على شريحة أولى بـ739 مليون دولار أمس.

وكشفت المصادر أن الاتفاقية الخاصة بالشريحة الأولى التى وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بفائدة %1.8 يسدد على 20 عاما من بينها 5 سنوات سماح.

وحسب المصادر فإن الشريحة الأولى تشمل 45 مليون دولار بدون فائدة، كما علمت «المال» ان سحر نصر قد وقعت اتفاقاً آخر مع الجانب الصينى يتضمن الحصول على منحة بقيمة 45 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر سات – 2 لخدمة المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى على هامش انعقاد قمة بريكس.

وقالت نصر فى بيان أمس، أن زيارة الرئيس للصين تأتى فى إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتى شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية تجسدت فى تقديم الصين استثمارات للعديد من المشروعات فى مختلف المجالات، لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القطار الكهربائى يعد أحد المشاريع القومية ذات الأولوية لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر شبكة مواصلات للنقل الجماعي، وتسهم فى توفير مزيد من الفرص الاقتصادية فى المنطقة وربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية التى ستقام فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ما سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.