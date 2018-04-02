الحكومة تتعهد بحل أزمة الجندى مع النواب

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، احترام الحكومة لأعضاء مجلس النواب، مضيفا أنه سيحرص على حل الأزمة الناتجة عن تصريحات وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندى، بعد عرضه على رئيس الوزاء.

وقال “مروان” خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين :” لن يكون إلا ما يرضيكم و أرجو إعطائي فرصة إذا كان لي عشم لديكم أو بعض التقدير”.

ورد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، : “هذه أمانة في عنقي وسأسترد لهذا المجلس كرامته بالطريقة التي تتفق مع الدستور و القانون و كرامة الأعضاء”.

وكان “الجندي” ، قد أثار غضب النواب خلال الجلسة العامة ، بسبب تصريحاته عن إلقاء طلباتهم في القمامة.