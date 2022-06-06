الحكومة تتعهد بتقديم رد مفصل لـ«النواب» حول تصفية شركة النصر لصناعة الكوك خلال 24 ساعة

‏تعهدت الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بتقديم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ردًا مفصلًا إلى مجلس النواب عن البيان العاجل المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.

جاء خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة الأدوات رقابية من النواب والمقدمة للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة، بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

قال وزير شئون المجالس النيابية إن الرد سيكون مفصل حول الأسباب التي دعت لاتخاذ القرار، وأن التقرير سيكون أمام المجلس خلال أقل 24 ساعة.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلامه للأعضاء: ” يجب ألا نضع الرد على لسان الوزير ويمكن للنواب تقديم أدوات رقابية أخرى ضد الوزير حال عدم رده على طلبات الإحاطة”، حيث طالب نواب الوزيرة بالرد على طلباتهم بشكل مفصل.

يشار إلي أن الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، شهدت هجوم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على وزير قطاع الأعمال العام، بسبب قيام الأخير بمواصلة التصريحات بشأن تصفية بعض الشركات، على الرغم من تحقيق مكاسب، وآخرها شركة الكوك.