الحكومة تتعهد بإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين و65% زيادة فى نسبة تأسيس الشركات

❐ انجلترا تسدد 150 مليون دولار نيابة عن مصر فى حال التعثر لمدة 6 شهور متتالية أحمد عاشورعلمت «المال» من مصادر مطلعة ان الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى التى أتاحها لمصر قبل عدة أيام بواقع 1٫15 مليار دولار تتضمن شروطا خاصة بتحقيق عدة أهداف منها تيسير مناخ الأعمال، وتسهيل دخول

❐ انجلترا تسدد 150 مليون دولار نيابة عن مصر فى حال التعثر لمدة 6 شهور متتالية

أحمد عاشور

علمت «المال» من مصادر مطلعة ان الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى التى أتاحها لمصر قبل عدة أيام بواقع 1٫15 مليار دولار تتضمن شروطا خاصة بتحقيق عدة أهداف منها تيسير مناخ الأعمال، وتسهيل دخول الشركات للسوق المحلية، مشيرة إلى أن البرنامج المتفق عليه مع البنك يشمل قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء 4 مراكز لخدمة المستثمرين خلال العام المالى الجارى.

وتابعت المصادر أن الاتفاق يتضمن أيضا زيادة معدلات تسجيل الشركات بنسبة تصل إلى %65 خلال العام المالى الجارى، مقارنة بمعدلات التسجيل خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى تقديم خدمات التسجيل الإلكترونى، وخفض الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية إلى 7 أيام، وتحسين إجراءات المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

فى سياق متصل، قالت المصادر أن الضمانة التى قدمتها المملكة المتحدة لمبلغ 150 مليون دولار إضافية على الشريحة الثالثة التى تم الموافقة عليها تقضى بقيام الحكومة البريطانية بسداد المبلغ نيابة عن مصر فى حالة تعثرها لمدة 6 شهور متتالية من تاريخ استحقاق القرض، ومن المقرر أن تعرض اتفاقية الضمانة على البرلمان البريطانى للتصديق عليها.

كان مجلس إدارة البنك الدولى، قد وافق منذ أيام على إتاحة الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة بقيمة 1.150 مليار دولار، بزيادة 150 مليون دولار عن الشريحتين الأولى والثانية.

وقال مسؤول مطلع بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاقية تأتى فى إطار المساعدات الاقتصادية المقدمة من انجتلرا لمصر، ضمن تعهدات من مجموعة الدول السبع الصناعية G7 بتغطية الفجوة التمويلية التى اشترطها صندوق النقد الدولى قبل إتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر.

وذكرت أن المراجعة النهائية للاحتياجات التمويلية الدولارية لمصر، أشارت إلى أنها بحاجة إلى 17,2 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، مقارنة مع 23.8 مليار دولار فى العام المالى الجارى، و18 مليار دولار فى 2020/2019.

كان صندوق النقد الدولى، قد قدر الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى بنحو 1.9 مليار دولار، تنخفض إلى 1.7 مليار دولار العام المالى المقبل فى ضوء الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع صندوق النقد الدولى، ومؤسسات التمويل الدولية، وقالت مصادر إنه من المتوقع اختفاء الفجوة التمويلية بحلول 2020/2019.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولى، كان قد وافق الأسبوع الماضى على صرف 2 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض، وذلك بعد صرف 4 مليارات دولار، خلال الأشهر الماضية.