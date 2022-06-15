الحكومة تتعاقد مع «فويست ألبين» النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورشة للسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة “فويست ألبين” النمساوية، للمشاركة فى إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتطوير ورشة العباسية لإنتاج وتجميع تفريعات السكة الحديد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن قيام مؤسسات جامعات المعرفة الدولية، باستضافة فرع داخل مصر لجامعة “نوفا” ومقرها الرئيسي بدولة البرتغال.

وتم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في بلدان العالم، مع توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

ومن المقرر أن يضم فرع جامعة نوفا في مصر، 3 كليات، زهي: كلية نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية نوفا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية نوفا لإدارة المعلومات، وهناك برنامج فى الهندسة البيئية، والهندسة الصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 هـ، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7929.8 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية، لخدمة أهالي المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بعد ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري والظهير الخلفي له، الأولى بمساحة 11031.5 فدان، والثانية بمساحة 5420.3 فدان.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2022 لدراسة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة بشان اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، في ضوء ما تستهدفه الاتفاقية من إيجاد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة بحسبانها طريقاً بديلاً من طرق تسوية المنازعات التجارية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع، لمحلات الدور الأرضي بالمول التجاري “أهناسيا”، لمدة 10 سنوات لشاغليها، ويضم المول التجاري دورين، كل دور به 56 محلا تجاريا.