الحكومة تتسلم 300 ألف طن أرز شعير من المزارعين

كشفت مصادر مطلعة لـ”المال”، أن حجم توريدات الأرز الشعير لصالح “الحكومة ” سجلت 300 ألف طن من إجمالي مستهدفات 1.5 مليون طن من خلال هيئة السلع التموينية.

وفي سياق مواز كشفت المصادر أن أسعار طن الأرز الشعير تتراوح بين 10600 جنيه لرفيع الحبة و10900 جنيه للطن عريض الحبة.

وكشفت المصادر أن أسعار الأرز ارتفعت من 4500 جنيه للطن في أول الموسم إلى 10600 جنيه للطن، الأمر الذى دفع الحكومة إلى استيراد نحو 55 ألف طن أرز هندي.

يذكر أن المنظومة الجديدة للأرز حددت قيام الفلاح بتوريد طن على كل فدان لصالح وزارة التموين أي نحو 25% من الكمية على أن يتم بيع الجزء الباقي بسعر الحر.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للأرز والتى تضم فيها فيها رئيس شعبة الحبوب ورئيس شعبة الأرز، بالإضافة إلى هيئة السلع التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة قامت بتحديد سعر توريد الأرز وعرضها على مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على توريد طن الأرز رفيع الحبة بسعر 6600 جنيه و6850 جنيها للأرز عريض الحبة.



ومن المعلوم أن عدد المضارب التى وقعت مع الوزارة بلغ حتى الآن نحو 210 مضارب من إجمالي 310 مضارب متواجدة في أماكن الإنتاج ، وتم الاتفاق على أنه سيتم ضرب 50% لصالح هيئة السلع التموينية و50% للقطاع الخاص، لافتا إلى أن أن المضرب يحقق مكسب 3 جنيهات للكيلو.

وأكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أنه لولا تحديد سعر الأرز بنحو 12 جنيها للكيلو السائب و15 جنيها للأرز المعبأ لكانت هناك مضاربات كبيرة في الأرز الشعير.