الحكومة تتسلم كميات أقل من القمح المحلي هذا العام بنحو 250 ألف طن

محمد مجدي أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3 ملايين و150 ألف طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 570 إلى 600 جنيه للإردب حسب…

محمد مجدي

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، نجاح موسم توريد القمح المحلي هذا العام في شراء 3 ملايين و150 ألف طن قمح محلي ذات جودة عالية من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 570 إلى 600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة منذ فتح باب توريد القمح اعـتبار من 15 \ 4 \ 2018 .

وكشف حجم توريد القمح هذا العام عن تراجعه عن العام الماضي والذي شهد شراء 3.4 مليون طن قمح محلى ذات جودة عالية بأسعار تتراوح بين 555 إلى 575 جنيها للأردب.

وقال الوزير إن وزارة التموين تسلمت نحو 3 ملايين و30 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى 120 ألف طن قمح صلب صرحت الوزارة لشركات المكرونة التابعة للقطاع العام والخاص بشرائها لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.

وأضـاف أن أربع جهات حكومية ساهمت في إنجاح موسم التوريد هذا العام حيث تسوقت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمضـارب نحو مليون طن وتسوقت الشركة المصرية للصوامع نحو مليون و 200 ألف طن وتسوقت الشركة العامة للصوامع نحو 125 ألف طن وتسوق بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو 700 ألف طن

وتم سداد كامل مستحقات المزارعين والفلاحين التي بلغت نحو 12 مليار جنيه.

وشدد الوزير على التزام كافة الجهات المشاركة في موسم توريد القمح بعمليات التخزين الجيد في الصوامع المجهزة والشون المطورة التابعة للقطاع في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على المخزون الإستراتيجي وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.

وأشار إلى أن الاستعدادات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظين ساهمت بشكل كبير في نجاح موسم التوريد لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تابعت عمليات التوريد مع الجهات المسوقة على مدار الساعة للتأكد من سلامة الإجراءات وتسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم وتمت الاستجابة لكافة الشكاوى.