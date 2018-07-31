الحكومة تبدي رغبتها في تقديم الخبرة الفنية بقطاع الإسكان للسودان

المال - خاصالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء -اليوم الثلاثاء- طارق توفيق محمد، وزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية في جمهورية السودان الشقيقة، والوفد المرافق له لدعم أطر التعاون بين البلدين الشقيقين.&nb

المال – خاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء -اليوم الثلاثاء- طارق توفيق محمد، وزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية في جمهورية السودان الشقيقة، والوفد المرافق له لدعم أطر التعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر عن الجانب السوداني السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، والدكتور محمد صالح جابر، مدير الشئون البرلمانية بمجلس الوزراء بجمهورية السودان، ومحمد أدم الرحميه، وأبي مالك أبو سين، من مجلس وزراء جمهورية السودان، ووزير مفوض إدريس محمد علي، مسئول الشئون السياسية بسفارة السودان لدي القاهرة.

وعن الجانب المصرى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والنائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد الغول، عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب السيد فليفل، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الأفريقية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية السوداني والوفد المرافق له، مؤكداً علي متانة العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الأولوية بما يخدم مصالحهما المشتركة، مٌبدياً استعداد الحكومة المصرية تقديم الخبرة الفنية المطلوبة للجانب السوداني في قطاع الإسكان وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الهام، وفي مجال تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان وأن مصر على استعداد للتعاون التام وإمدادهم بالخبرات المطلوبة في إطار تبادل الخبرات والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مصطفى مدبولي أشار خلال اللقاء إلي قيام الحكومة بتقديم برنامج عملها الجديد تحت شعار “مصر تنطلق” في الفترة الماضية، والذي حاز علي ثقة مجلس النواب المصرى، موضحاً أنه من المنتظر أن يتم تقديم تقارير متابعة لتنفيذ البرنامج بشكل دورى إلى مجلس النواب، منوهاً إلى أهمية التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين الوزراء والنواب في ترجمة التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب المصري والذي يعد نموذجاً للتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

من جانبه، نقل طارق توفيق محمد، وزير الدولة بمجلس الوزراء ومسئول تنسيق الشؤون البرلمانية السوداني تهنئة الفريق أبو بكر حسن صالح رئيس الوزراء السوداني إلى نظيره المصرى علي توليه مهام منصبه، وكذا التهنئة علي فوز الحكومة المصرية بثقة البرلمان، معرباً عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير منذ وصوله إلي بلده الثاني مصر، مشيداً بما حققته الحكومة المصرية من إنجازات في الفترة الماضية خاصة ما لمسه أثناء جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس برفقة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، معرباً عن إنبهاره بما تم انجازه في مدة زمنية قصيرة اقل من عامين، متطلعاً لنقل تلك التجربة إلى بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الإسكان وإقامة المدن الجديدة، والتطوير العقارى.