الحكومة تبدأ هيكلة مهام 6.5 مليون موظف

السعيد: مخاطبات للمحافظين لتحديد العجز والفائض في الوظائف.. وميكنة الخدمات اعتبارًا من يناير الفيوم -أحمد عاشور بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مخاطبة المحافظين والجهات الحكومية لإعداد حصر شامل للعاملين بالدولة لتحديد الفائض والعجز في الوظائف تمهيدًا لبدء برنامج التدريب التحويلي ل

السعيد: مخاطبات للمحافظين لتحديد العجز والفائض في الوظائف.. وميكنة الخدمات اعتبارًا من يناير





الفيوم -أحمد عاشور



بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مخاطبة المحافظين والجهات الحكومية لإعداد حصر شامل للعاملين بالدولة لتحديد الفائض والعجز في الوظائف تمهيدًا لبدء برنامج التدريب التحويلي للعاملين للاستفادة من العمالة الزائدة في بعض المناطق لسد الاحتياجات في الوظائف الأخرى.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بالدولة بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة والاستفادة القصوى من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف.

جاء ذلك في تصريحات على هامش الجولة الميدانية التي قامت بها الوزيرة، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم.



وبدأت الحكومة برنامج للإصلاح الإداري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وأكدت الوزيرة أنها ستبدأ اعتبارًا من يناير المقبل ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور إلكترونيًّا، على أن يتم البدء بمحافظات البحر الأحمر كمرحلة أولى في إطار تحسين الخدمات.



في سياق متصل كشفت هالة السعيد عن انتهاء وزارة الإسكان من إعداد التقرير المبدئي لمستحقات شركات المقاولات وتعويضات فروق العملة الناتجة بعد تحرير سعر الصرف. وتعتزم الحكومة صرف الدفعة الأولى من مستحقات شركات المقاولات قبل نهاية العام الحالي في خطوة لدفع قطاع التشييد والبناء، أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.



وخلال الجولة التفقدية وعدت وزيرة التخطيط محافظ الفيوم بدراسة زيادة الاعتمادات المخصصة الوزارة بعدما طلبت المحافظة إتاحة 280 مليون جنيه للمشروعات العاجلة.



وكشف الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، عن طرح 21 مشروعًا على القطاع الخاص، من بينها 11 مشروعًا سياحيًّا و10 مشروعات في مجالات متنوعة، من بينها مشروع للإنتاج الحيواني على مساحة 400 فدان.