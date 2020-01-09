الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

سيتم الاتفاق على الآليات الخاصة للتنفيذ وتوقيته ، ثم يتم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية .

أعلنت الحكومة الخميس بدء دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، على أن يتم عرض تقرير واف على رئيس الجمهورية بما تم الانتهاء إليه.

تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط سيعرض على رئيس الجمهورية عقب انتهاء دراسته

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط تم طرحه منذ فترة.

وأوضح أن الحكومة سوف تبدأ في دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة للتنفيذ وتوقيته ، ثم يتم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية .

وأكد رئيس الوزراء على أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

رئيس الوزراء : الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة وعلاج مشكلات أزلية

وقال رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط ، تم طرحه بالفعل منذ سنوات.

وقال أن التطورات التي حدثت الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى.

وتابع أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها بإحدى المحافظات كتجربة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وأرصدتها الاستراتيجية.

موقف الاحتياطي الاستراتيجي

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي التي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 .

وأشار إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وقال الوزير إن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأفاد بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة .

وأكد على زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة .

وأشار إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.