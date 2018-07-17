الحكومة تبدأ الخطوات التنفيذية لطرح أسهم من 5 شركات عامة في البورصة

خالد بدر الدينأعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه تقرر بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة. وبحسب بيان مجلس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرن

خالد بدر الدين

أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء أنه تقرر بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، البترول، النقل، المالية، قطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن “هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات”.

ووجه بـ”أهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن”.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف العمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.



وذكرت وكالة رويترز، أن مصر قالت في مايو الماضى إنه سيجري طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار).

وقالت الحكومة المصرية في مارس الماضى إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك

كما أعلنت الرئاسة في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة كما وافقت وزارة البترول في مارس من العام الماضى على طرح ما يصل إلى 24 % من أسهم شركة إنبي.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها بالبورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ومصر للتأمين.