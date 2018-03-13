الحكومة تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح أول سندات يورو

❏ أبوباشا: الجولة الترويجية فاصلة لأنها تخاطب أسواقا جديدةمها أبوودن تبدأ الحكومة الأسبوع المقبل، الخطوات التنفيذية لطرح أول شريحة من سندات اليورو، المزمع إصدارها بالأسواق الدولية، خلال العام المالى الحالى، وذلك بعد اختيار تحالف الإدارة، ويضم 4 بنوك استثمار عالمية.ومن المتوقع أن تقوم وزار

❏ أبوباشا: الجولة الترويجية فاصلة لأنها تخاطب أسواقا جديدة

مها أبوودن

تبدأ الحكومة الأسبوع المقبل، الخطوات التنفيذية لطرح أول شريحة من سندات اليورو، المزمع إصدارها بالأسواق الدولية، خلال العام المالى الحالى، وذلك بعد اختيار تحالف الإدارة، ويضم 4 بنوك استثمار عالمية.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية، بجولة ترويجية بعدد من الدول الأوروبية، بحسب ما أكدته مصادر لـ «المال»، بهدف التسويق للحالة الاقتصادية المصرية، بعد التحسن الكبير فى معظم مؤشراتها، لدى المستثمرين الأفراد، وصناديق الاستثمار الإنجليزية والفرنسية، التى تقتصر استثماراتها على اليورو.

وأعلنت «المالية» فى بيان صحفى أمس، الانتهاء من أعمال اختيار مديرى الطرح، مشيرة إلى أن السندات الجديدة تعد جزء من جهود الوزارة لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للعام المالى 2018/2017.

وذكر البيان أن بنوك إدارة الطرح، هي: دويتش، وبى إن بى باريبا، والإسكندرية «سان باولو»، وستاندارد شارترد، كما سيتم الاستعانة بخدمات مكتب المستشار القانونى المحلى «التميمى ومشاركوه»، ومكتب المستشار القانونى الدولى (Dechert)، وسبق لهما المشاركة فى إجراءات طرح السندات الدولارية التى تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار، خلال فبراير 2018، وفقا للبيان.

كانت الحكومة قد طرحت سندات دولارية ببورصة لوكسمبورج، فى فبراير الماضى، بقيمة 4 مليارات دولار، فى إطار خطتها للبحث عن مصادر تمويل بديلة، لتخفيف منحنى الدين الداخلى.

وأكد وزير المالية، عمرو الجارحى، لـ «المال»، الأسبوع الماضى، أن 10 بنوك استثمار عالمية تقدمت لمناقصة طرح السندات المقومة باليورو.

من جانبه قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة هيرميس، إن الطرح المقوم باليورو، له ميزتان، الأولى تنويع مصادر التمويل الخارجى، والثانى الحصول على سعر فائدة أقل من الدولار.

وأكد أن الجولة الترويجية تعتبر خطوة فاصلة فى نجاح الطرح، لأن مصر لم تطأ أرض الطروحات المقومة باليورو من قبل، مشيرا إلى ضرورة لقاء صناديق الاستثمار المتخصصة فى اليورو فقط.

وتوقع تناقص الطروحات الخارجية خلال العام المالى المقبل، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجياً.