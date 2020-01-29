الحكومة تبدأ اجتماعها بتهنئة المصريين والشرطة وفريق كرة اليد

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في اجتماع الحكومة إلى الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، والذي يُوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر.

استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، وقدم كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي.

وقدم رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة أيضا التهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

وهنأت الحكومة المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال رئيس الوزراء إن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة.

وتابع رئيس الوزراء بأن هذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية فيها .

ووجه التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في اجتماع الحكومة إلى الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، والذي يُوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من الجهود التي تتم حالياً بقطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.