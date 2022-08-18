الحكومة تبدأ اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث كنيسة «أبي سيفين»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء حكومته إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة “الشهيد أبي سيفين” في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتوجه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث.

ودعا الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين، مؤكدا قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث.