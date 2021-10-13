الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى بالإشادة بكلمة الرئيس أمام تجمع «فيشجراد»

وأشاد خاصة بما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولا سيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى ؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بالإشادة بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، أمام قمة مصر والدول الأعضاء فى تجمع فيشجراد، والذى يضم كلا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وأشاد خاصة بما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولا سيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصري، بما يعد عصب حقوق الإنسان.

وأثنى رئيس الوزراء على تأكيد الرئيس حرص مصر على السعى لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا للتصدير إلى القارة الأفريقية.

وفى الوقت نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما ذكره الرئيس السيسى فى كلمته، التى ألقاها عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودًا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذى يشهده التنوع البيولوجى فى السنوات الأخيرة، والتى زادت من حدتها جائحة كورونا.

وأن مصر عملت من جانبها بجهد دؤوب منذ مؤتمر شرم الشيخ فى 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعى لصياغة إطار عالمى للتنوع البيولوجى فيما بعد 2020 ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ.

وفى سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية القرى ، مع عدد من شركاء التنمية وممثلى هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، وتأكيده ـ خلال الاجتماع ـ أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادى والعشرين.

موضحا أنها أهم ما تم تنفيذه فى مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتعزيز جودة حياة المصريين فى جميع أنحاء الجمهورية، وتتوافق مع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة، التى أقرتها الأمم المتحدة.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن الجولة التفقدية، التى قام بها أمس لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان “الأقصر فى ثوبها الجديد”، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ “طريق الكباش”.

وأكد كذلك على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ للوقوف على معدلات التنفيذ فى القرى التى تشملها المبادرة.