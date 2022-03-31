عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

كما حضرت منة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وهشام عوض الله، وكيل محافظ مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، والدكتور عماد مرسي، رئيس وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص، ومسئولي الجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، ومقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة، سواء في قطاع البنية التحتية، أو المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأكد مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع أشقائنا في السعودية والإمارات وقطر، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.