الحكومة تبحث مع رئيس «سيمنز» للتنقل مشروع القطار السريع «العلمين الجديدة ـ العين السخنة»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، مع مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل ، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة. في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر…

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، مع مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل ، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر الحكومة .

وأكد أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة بمجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة في مشروعات الطاقة.

وعرض رئيس الوزراء تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، والذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، وأعرب عن ثقة الدولة فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا بهذا المجال، مما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة “سيمنس” العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أي شركة لتنفيذ أحد المشروعات.

وأوضح أن في مقدمة تلك المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، بجانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به ، ونوه إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

وأشار وزير النقل إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وتم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سوف يسير فوقها القطار الكهربائي السريع، والجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلاً عن المحطات التي سوف يتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة.

وأضاف أن الشركة سوف تتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكذلك الوحدات المتحركة، وكذلك توريد الأنظمة، موضحاً أنه يتم حالياً استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

وأعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، وأكد أن الشركة درست ذلك المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

وقال رئيس الشركة: أضمن لكم أن يكون العرض الذي سوف يتم التوصل إليه مناسباً لما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً في مصر.

وتابع أن ذلك المشروع من الممكن أن يكون رمزاً لنجاح المشروعات بقطاع النقل والمواصلات، والشركة سوف تدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعاً، وخاصة أنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

وأضاف مايكل بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، وبما يليق بالإنجازات التي تتم حالياً في مصر، وسيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

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