الحكومة تبحث مع التمويل الدولية الالتزام بدعم أولويات التنمية الأحد

يقوم مختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية بزيارة إلى مصر يوم الأحد الموافق 18 يونيو ، للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم أولويات التنمية في مصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حسبما أفاد بيان صحفي للمؤسسة.

سيلتقي ديوب خلال زيارته بكبار المسؤولين الحكوميين ومنهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

خلال زيارته، سيقوم ديوب بتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية تهدف إلى دعم وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2022.

منذ بدء عمليات المؤسسة في مصر، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 6.5 مليار دولار في مشروعات استثمارية، إلى جانب محفظة برامج استشارية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار والتي دعمت القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.