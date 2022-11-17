الحكومة تبحث مخطط تحالف تطوير وتشغيل وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماعاً ؛ لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية تنفيذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، لما له من دور فى تعظيم الاستفادة من مقوماتهما، وإعادة إحيائها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء تُعد متنفساً للمواطنين الزائرين لها من مختلف مناطق الجمهورية، وخاصة حديقة الحيوان التى تمثل جزءاً من موروثنا الترفيهي على مدار أجيال.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الزراعة أشار خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير الأصول المملوكة للوزارة من حدائق ومتنزهات، خاصة المتواجد منها بنطاق القاهرة الكبري، كحديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ أعمال الإدارة والتشغيل.

ولفت لما تم تقديمه من عروض فى هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بشأن أعمال التطوير لتلك الحديقتين.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بما يضاهي نظيرتهما العالمية.

وتم الإشارة إلى المقترحات المقدمة من تحالف يضم مجموعة من الشركات لتطوير وتشغيل وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وما تتضمنه من أعمال لإعادة إحيائهما، وتم استعراض الوضع الحالي للحديقتين، وما بهما من مبان أثرية وتاريخية، ومساحات خضراء، والمقترحات الخاصة بالمحافظة على المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء.

وكذلك المناطق التجارية، والتصميمات الخاصة بمنطقة البلازا، وغير ذلك من المناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقتين.

واستعرض الاجتماع، بعضاً من التصميمات المقترحة لتطوير المناطق الترفيهية، ومنطقة أمريكا، ومنطقة الخيمة الشبكية، ومنطقة المخيم البيئى، بحديقة الأورمان.

وتم كذلك استعراض التصميمات المقترحة لمنطقة البلازا الرئيسية، ومنطقة أفريقيا، والمنطقة الآسيوية، ومنطقة الكائنات البحرية، والمنطقة المصرية، بحديقة الحيوان بالجيزة.