الحكومة تبحث عن آلية لمنح حوافز للحاصلين على رخص أسمنت

عبر اللجة المكلفة بصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

نصر: غالبية الشركات فازت بها قبل صدور التشريع .. ونحاول تدارك الأمر

كتب – أحمد عاشور:

تبحث الحكومة، ممثلة فى اللجنة المكلفة بوضع لائحة قانون الاستثمار، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وضع آلية لحصول الشركات الفائزة، برخص جديدة للأسمنت قبل صدور قانون الاستثمار، على الحوافز التى أقرها التشريع.

وقالت الوزيرة لـ «المال « إنه جار البحث عن آلية تمنح الشركات الاستثمارية حوافز، خاصة التى لم تبدأ النشاط بعد، وبالتالى من الضرورى مساواتها مع الشركات الجديدة، طالما توافرت اشتراطات الحصول على تلك المزايا.

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، فى مارس 2016 عن فوز شركات السويدى للأسمنت، وجنوب الوادى، وأسمنت المصريين، برخص للأسمنت فى العين السخنة، وبنى سويف، وسوهاج على الترتيب.

يشار أيضًا إلى أن «الاستثمار» تبحث عن إمكانية منح حوافز للشركات عند إجراء توسعات استثمارية، بعد تلقى استفسارات من شركات عالمية، من بينهم شركة «لوريال» الفرنسية، عن أسباب عدم السماح بالحصول على الحوافز عند إجراء توسعات جديدة، طالما أن الهدف تنشيط الحركة الاستثمارية، وتشجيع الصناعات الإستراتيجية.

ويمنح قانون الاستثمار العديد من المشروعات مزايا، بينها إمكانية استرداد 30 – 50 % من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، لكنه يشترط منح الحوافز للشركات المؤسسة، بعد صدور لائحته التنفيذية، ومنع الاستفادة من أى أصول قائمة للمساهمين.

وتستهدف «الاستثمار» وضع اللمسات النهائية للائحة قانون الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تنص على السماح للشركات بالتوقيع إلكترونيا، والتصويت عبر «الفيديو كونفراس» وفقا لتصريحات الوزيرة .

فى سياق متصل، تفقدت سحر نصر أمس، مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة سير العمل فى صالة تأسيس الشركات، بالمركز، بعد إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط الإلكترونى، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخدمات الشهر العقارى.

والتقت الوزيرة عددا من ممثلى الشركات، واستمعت إلى أبرز المعوقات التى تواجههم خلال فترة التأسيس، ووجهت بتسهيل، لاختصار الوقت.

وأوضحت أن الهدف الأساسى من توسيع صالة تأسيس المركز، هو استيعاب أكبر عدد من ممثلى الشركات يوميا، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين وممثلى الشركات من خلال الخط الساخن رقم 16035، من الـ 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا، الذى يتيح للمستثمر الاستفسار عن جميع إجراءات التأسيس الإلكترونى للشركات، والإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص المتوفرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والمناطق الحرة والاستثمارية، ولجنة فض منازعات الاستثمار، إضافة إلى تقديم أى مقترحات لتطوير عملية الاستثمار، أو أى شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلو الشركات.