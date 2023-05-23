الحكومة تبحث ضم «أموك» لطروحات الحصص الإضافية فى البورصة

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، تدرس ضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» لقائمة الشركات المحتمل بيع حصص إضافية منها عبر البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن «المال» كشفت فى أبريل الماضى، عن دراسة ضم البنك المصرى لتنمية الصادرات وأبوقير« و»سيدى كرير« لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة فى ظل سهولة تنفيذ تلك العمليات نظرًا لتواجد هذه الكيانات فى البورصة.

ويتوزع هيكل ملكية «أموك» البالغ رأسمالها 1.291 مليار جنيه، بواقع %20.7 لـ «الإسكندرية للبترول» و«الأهلى كابيتال» %17.4 ومصر المالية للاستثمارات %8.6 ومصر للتأمين %5.7 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %5.16 ونظيره الخاص بالعاملين فى قطاع الأعمال والخاص %5 ومصر لتأمينات الحياة %4.4.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى المنتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادرمؤخرا.

ونفذت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مؤخرا صفقة بيع %9.5 من أسهم «المصرية للاتصالات» فى البورصة، بمشاركة مستثمرين مصريين وعرب وأجانب مقابل نحو 3.75 مليار جنيه ( ما يعادل 121.6 مليون دولار).

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ «المال» – أن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة من المجالات لديها جاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب والعرب، مشيرة إلى أن هناك رغبات فعلية من قبل مؤسسات وصناديق سيادية خليجية للدخول بها.

وكشفت عن أن هناك اهتمامًا إماراتيًا بالاستثمار فى شركة الصناعات الكيماوية «كيما» والاستحواذ على حصة منها خلال الفترة المقبلة .

ويتوزع هيكل ملكية «كيما» بنحو %69.8 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و%19.2 لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى و%0.94 لصالح صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال والخاص (مساهم مرتبط) ونحو %11 للأسهم حرة التداول.

يُذكر أن الصناديق السيادية الخليجية استهدفت قطاع البتروكيماويات والأسمدة، إذ اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية فى 4 شركات وهى «موبكو» و«أبوقير للأسمدة» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«إى فاينانس»، بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.

فيما نفذت «أبوظبى القابضة» الإماراتية «ADQ» فى أبريل الماضى، عمليات شراء حصص بـ 5 شركات وهى البنك التجارى الدولى، وشركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» و«فورى» للمدفوعات الإلكترونية، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.