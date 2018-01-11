الحكومة تبحث خطط استلام شحنات القمح المستورد الفترة المقبلة

المال- خاص عقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الاجراءات والاستعدادات الخاصة باستلام شحنات القمح المستورد خلال الستة أشهر القادمة، وذلك بحضور وزراء التموين، و الزراعة، و النقل. وناقش الاجتماع الاجراء



المال- خاص

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الاجراءات والاستعدادات الخاصة باستلام شحنات القمح المستورد خلال الستة أشهر القادمة، وذلك بحضور وزراء التموين، و الزراعة، و النقل.

وناقش الاجتماع الاجراءات والخطوات التنفيذية المتبعة التى يتم اتخاذها من جانب الجهات والاجهزة المعنية بالتعامل مع رسائل القمح المستورد بدءاً من استلامه فى الموانئ وطرق تفريغه ونقله إلى اماكن التخزين.

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق الدقيق بين مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع شحنات القمح المستورد بما يضمن تقديم التيسيرات اللازمة لعمليات التفريغ والنقل والتخزين

وأشار إلى ضرورة وضع خطط بديلة للتغلب على أى معوقات أو مشكلات قد تطرأ خلال تلك العمليات، أخذاً فى الاعتبار الطاقات الاستيعابية والتفريغية للموانى المستقبلة للقمح المستورد، وتزامن عمليات الاستيراد مع الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد للقمح المحلى.

وأكد على توافر الارصدة الاحتياطية الكافية من محصول القمح، بما يلبى احتياجات ومتطلبات الاسواق والمواطنين خلال الفترة القادمة

كما تناول الاجتماع عدد من المقترحات الخاصة بزيادة الاعتماد على خطوط السكك الحديدية فى نقل القمح المستورد.

