الحكومة تبحث تطوير منظومة النظافة وتدوير القمامة

في اجتماع حضره 3 وزراء ورئيس اتئلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ياسمين فوازناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل،اليوم الاثنين، في اجتماع مطول سبل تحديث وتطوير منظومة النظافة وتدوير القمامة علي مستوي الجمهورية. حضر الاجتماع، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور هشام ال

في اجتماع حضره 3 وزراء ورئيس اتئلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان



ياسمين فواز

ناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل،اليوم الاثنين، في اجتماع مطول سبل تحديث وتطوير منظومة النظافة وتدوير القمامة علي مستوي الجمهورية.

حضر الاجتماع، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وبحسب الاجتماع آلية تشغيل منظومة تدوير القمامة بمصر وفق المعايير العالمية، والوقوف علي موقف التشريعات الحالية ومدي مؤاءمتها للتحديث المطلوب لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات بمصر، وسبل الاستفادة من المخلفات بمختلف أنواعها سواء المنزلية أو الصلبة أو مخلفات البناء والمخلفات الصناعية.

كما ناقش الإجتماع أهمية التعجيل بمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة وما لها من آثار علي البيئة.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي أنه قد حان الوقت للعمل الجاد والتنسيق بين كل الجهات المعنية من أجل مدن نظيفة والقضاء علي الآثار البيئية السلبية لهذه الظاهرة فضلا عن المظهر غير الحضاري الذي تبدو عليه مدننا وشوارعنا.

وأوضح السويدي أن هذا الإجتماع يعد بداية لسلسلة من الإجتماعات للوصول لأفضل رؤية استراتيجية لإقتحام قضية النظافة وتدوير القمامة وتحديث التشريعات المنظمة لهذه المنظومة وحسم هذه المشكلة نهائيا بمصر .