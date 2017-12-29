الحكومة تبحث إقامة أكبر مشروع للنباتات الطبية والعطرية ببني سويف

وزير الزراعة: المشروع يعتمد على تحقيق أعلى قيمة مضافة للنباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها كمواد خامالصاوي أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إقامة أكبر مشروع زراعي وصناعي تنموي

وزير الزراعة: المشروع يعتمد على تحقيق أعلى قيمة مضافة للنباتات الطبية والعطرية بدلا من تصديرها كمواد خام





الصاوي أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إقامة أكبر مشروع زراعي وصناعي تنموي للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، على مساحة 69 ألف فدان.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارات الري، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والصحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومديري المعاهد البحثية المعنية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك الاجتماع يأتي بناء على تكليفات القيادة السياسية والحكومة، للتنسيق من أجل إقامة هذا المشروع القومي العالمي العملاق للنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية، و تحقيق أعلى قيمة مضافة لها، بما يساهم في رفع قدرتها التصديرية وزيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار البنا الى ان ذلك المشروع يعد منظومة متكاملة من زراعة وصناعة، وتجارة، كذلك عمراني متكامل، من خلال زراعة النباتات الطبية والعطري، وانشاء الكيانات الصناعية القائمة على المنتجات الزراعية من هذه النباتات، وانشاء خدمات متكاملة للعاملين بهذا المشروع من سكنية وتعليمة وصحية، وترفيهية وخدمية.

وقال وزير الزراعة ان 90% من انتاج مصر من النباتات الطبية والعطرية، تصدر كمواد خام، دون قيمة مضافة لها، لافتاً الى ان ذلك المشروع يستهدف تعظيم إنتاجية وحدة المساحة من النباتات الطبية والعطرية، للارتقاء بالطاقات التصديرية والاستفادة من الطلب المتزايد عليها، فضلاً عن تحسين عناصر الجودة والمواصفات طبقاً للمواصفات القياسية وفقاً لمتطلبات التصنيع والتصدير.

وأوضح البنا ان المشروع يعتمد في المقام الأول على استثمار إمكانيات مصر الفعلية وظروفها المناخية والبيئية والتي تتيح لها أن تتبوأ مكان الصدارة في هذا المجال بالإدارة الجيدة التي تواجه الزراعة والإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد عليها.

ومن جهته أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أهمية هذا المشروع القومي العملاق، الذي يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المتكاملة للمحاصيل عالية الجودة، فضلاً عن تنمية الصناعات القائمة عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وقال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، انه تم اختيار محافظة بني سويف لإقامة هذا المشروع نظراً لما تتمتع بع من أجواء مناخية مناسبة لزراعة أنواع متعددة من النباتات الطبية والعطرية، مما جعلها من أشهر المحافظات في مصر في زراعة هذا النوع من النباتات، ولها ميزة نسبية في انتاج وتصدير هذه النباتات وخاصة الأعشاب والتوابل، وغيرها من الصناعات الغذائية الواعدة، فضلاً عن قرب المحافظة من أسواق التصدير والمناطق الصناعية ذات الصلة.

ومن المقرر ان تنتهي وزارتي الزراعة والري الأسبوع المقبل من الدراسات الخاصة بتصنيف التربة، واعداد التراكيب المحصولية للنباتات الطبية والعطرية، بناء على دراسات المياه الجوفية بهذه المنطقة للبدء في تنفيذ المشروع، كذلك من المقرر ان تُعقد ورشة عمل نقاشية موسعة تضم المنتجين والمصدرين وممثلي شركات التصنيع الطبية والعطرية، وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية.