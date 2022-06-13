الحكومة تؤيد مقترح نيابي باستحداث الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة اليوم الاثنين، الإقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور ممثلين الحكومة للوزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي ووزارة الثقافة .

وعرض عمارة، فلسفة مقترح الإستراتيجية، وأهمية الربط بين قطاعات الحكومة العديدة من أجل الشباب في ظل ما تقوم به الحكومة من جهد.

تساءل عمارة :” كل وزارة لها آليه عملها وإستراتيجيتها ولكن فاعلية التأثير على الوعي تحتاج إلى أن نعمل بنظرية ال 20 /80 لتظافر الجهود، والوصول إلى القطاع العريض من الشباب في المراكز والنجوع وعدم الاكتفاء بالمبادرات على المستويات المركزية فقط .”

وأثنت الحكومة، على الإقتراح البرلماني وأهمية وعبر ممثل وزارة التعليم العالي عن أهمية تلك الاقتراح والامر الذي أكد عليه كلا من ممثل وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والموافقة عليه .

وأستقرت اللجنة بالإجماع بالموافقة على الاقتراح وتوصياتها للحكومة بتنفيذ تلك المقترح الهام لجمع خيوط عمل الحكومة لتوحيد الجهد.

كما أوصت اللجنة بالتناغم مع الحكومة بربط تلك المقترح بإستحداث المجموعة الثقافية لمزيدا من فاعلية التأثير وتوسيع وتعظيم الإستفادة لأكبر قطاعات من الشباب المصري وتحصين الوعي الجمعي لهم .