الحكومة تؤسس صندوقًا للتأمين على منشآتها بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتأسيس صندوق للتأمين على المنشآت الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك على هامش ملتقى “شرم راندفو”، الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الحالي، فى مدينة شرم الشيخ .

وأوضح معيط، فى تصريحات، لـ”المال”، أن الهدف من الصندوق حماية مبانيها الجديدة التى تكلفت مليارات الجنيهات، على حد تعبيره، مبيناً أن الوزارة سترسل الدراسة الخاصة بالقرار لمجلس الوزراء نهاية الاسبوع الجارى.

على صعيد آخر، ألمح إلى أن “المالية” تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية بالمحافظات، على نحو يسهم فى تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لكل أفراد الأسرة خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين.

ولفت معيط إلى أهمية بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد التأمين، كونه يساعد فى تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبى الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة فى تقديم الخدمات، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمى الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالى والاكتوارى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ودعا القطاع الخاص للمشاركة الفعالة فى توفير الرعاية الصحية الشاملة، قائلًا “كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التى يختارها المواطن، سواءً مؤسسات عامة أو خاصة”، مؤكدًا أن الدولة جادة فى زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى %65 فى النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك إستراتيجى فى صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن %30 من أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وكذلك 35 % من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، يمثلون القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركته فى التأمين الصحى الشامل.