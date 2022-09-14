الحكومة: تأسيس شركة مساهمة لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مقترح وزارة المالية، بالقيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم “شركة جلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب إلى مصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022.

وجاء في القرار أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة ، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).