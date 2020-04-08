الحكومة: تأجيل سداد مديونيات الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية وشركات الطيران 6 أشهر

ونص القرار على أن يبدأ السداد اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز عن المنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة وذلك لمدة 6 أشهر.

ونص القرار على أن يبدأ السداد اعتباراً من شهر أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

جاء ذلك حيث عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعى اليوم وعقدته للمرة الثالثة بخاصية الفيديوكونفرانس للمرة الثالثة على خلفية أزمة فيروس “كورونا” المستجد .

وناقشت الحكومة فى الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدى لفيروس “كورونا” المستجد، .

وناقشت أيضا إجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذلك آلية صرف المنحة التى قررها الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الاجتماع خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وإلى ضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التى تم استعراضها أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك فى إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدنى فى التصدى لفيروس ” كورونا” المستجد، ومساندته بتسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه فى سبيل ذلك.