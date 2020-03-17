الحكومة : تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر

اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا " المستجد

قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا ” المستجد.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتضمنت خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

وتضمنت أيضًا الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، إضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لدعم المصدرين ورفع الحجوزات الإدارية عن كل الممولين مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.