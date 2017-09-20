الحكومة بصدد التعاقد مع ميرسك على سفن شحن سريعة

– مصادر: الإبرام يرفع معدلات التصدير.. ويقلل نسبة الفاقد





أحمد اللاهونى



تعتزم الحكومة متمثلة فى وزارة التجارة، التعاقد مع شركات شحن عالمية – بينها ميرسك – على سفن نقل سريعة “Ro-Ro” -اختصار لـ Roll-on/Roll-off- لتسهيل عملية تصدير الحاصلات الزراعية للدول البعيدة كغرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.



ويستخدم هذا النوع من السفن “Ro-Ro” لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات نصف المقطورة والمقطورة وعربات السكك الحديدية، وتكون السفن مزودة بتجهيزات تتيح قيادة هذه المركبات من وإلى السفينة بواسطة عجلاتها أو باستخدام وسائل نقل أخرى تدخل عبر فتحات توضع غالباً في مؤخرة السفينة (بوابة خلفية)، ويمكن أن تكون هذه الفتحات أمامية أو جانبية تسمح بسرعة التحميل والتفريغ باستخدام سلالم هيدروليكية لتسهيل حركة النقل.



وقالت مصادر مسئولة بوزارة التجارة فى تصريحات لـ “المال”: إن الحكومة تسعى جاهدة لإبرام هذا التعاقد فى أقرب وقت ممكن، بهدف شحن الحاصلات الزراعية سريعة التلف، التى لا تتحمل أكثر من 3 أيام فى النقل، لتقليل نسبة الفاقد.



ولم تحدد المصادر التكلفة المتوقعة لقيمة التعاقد المنتظر إبرامه، خاصة أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، مشيرة إلى أن الفكرة جاءت استجابة لطلبات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للقضاء على مشاكل الشحن.



وأوضحت أن تنفيذ هذا التعاقد من شأنه رفع معدلات صادرات الحاصلات الزراعية، وتعويض التراجع الذى أصابها بعد حظر عدد من الدول للمنتجات المصرية.



ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فقد بلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات خلال الفترة من “سبتمبر 2016 – مايو 2017” نحو 3.272 مليون طن بقيمة 1.756 مليار دولار، مقابل 2.1 خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وحظرت الإمارات والسعودية والكويت والسودان وأمريكا خلال الفترة الأخيرة، صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، بسبب زيادة نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح، وتمثلت أبرز المنتجات فى “الفراولة، والفلفل والبصل”.