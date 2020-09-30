الحكومة: بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر قريبا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وتستعد لبدء التشغيل التجريبي قريباً في محافظة الأقصر، بعد تأكدها من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.

وقالت وزيرة الصحة إن الحكومة وضعت نُصب أعينها ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد .

وأشارت إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر سيكون أفضل في المرحلة التجريبية التي سيتم بدئها نظراً للخبرات التي اكتسبتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأكدت الوزيرة أنهم سيعملون على التغلب على أية تحديات قد تواجههم في مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بعض الأرقام التي توضح المؤشرات الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تقديم أكثر من مليوني خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بالمنظومة في محافظة بورسعيد منذ بداية تطبيقها في يوليو من العام الماضي حتى الآن.

وذلك من خلال 31 وحدة ومركز طب أسرة وعدد 8 مستشفيات، وأوضح أن عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة وصل إلى أكثر من 602 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد ، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلالها 27051 عملية.

وأضاف السبكي قائلا إنه لأول مرة يتم في محافظة بورسعيد إجراء تغيير صمام بالقسطرة TAVI، ويتم افتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أن إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل سيتم في محافظة الأقصر قريبا، من خلال 59 وحدة ومركزا وعدد 7 مستشفيات، على أن يعقب ذلك إطلاقه رسميا في مرحلة تالية.

وأضاف أنه من المخطط أن تشهد محافظة الإسماعيلية الإطلاق التجريبي للمنظومة عقب ذلك، من خلال عدد 39 وحدة ومركزا و12 مستشفى، على أن يتم إطلاقها تجريبيا تباعا في محافظة أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى.

ثم عقب ذلك يتم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا في محافظة السويس من خلال 27 وحدة ومركزا و5 مستشفيات، انتهاءً بمحافظة جنوب سيناء والتي من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيا من خلال 22 وحدة ومركزا و8 مستشفيات.

وعرض الدكتور أحمد السبكي للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتهيئة المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفيات إسنا التخصصي، وحورس (مستشفى أرمنت التخصصي)، والأطفال التخصصي (مستشفى العديسات)، ويجري الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولي، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولي الطبي.

وأضاف فيما يتعلق بمحور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، أن عدد الملفات العائلية التي تم فتحها وصل إلى أكثر من 191 ألف ملف، بجانب 750 ألف ملف فردي حتى الآن، ونوه كذلك للجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتمحور حول نظام ميكنة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي، وأوضح أن هذه المنظومة المميكنة تشمل إدارة الموارد البشرية والحسابات ونُظم الحجز.

ولفت الوزير إلى أن دور الوزارة في هذا الشأن يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتقديم البرامج والحلول التكنولوجية من خلال أنظمة صرف العلاج والتسويات المالية وإدارة منظومة العلاج وميكنة قواعد البيانات وخدمات المواطنين.

وفيما يتعلق بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية أن هذه المنظومة تضم عدة عناصر تشمل منصة تبادل المعلومات، ومنظومة تسجيل المنتفعين، ومنظومة مقدمي الخدمة، بما في ذلك العيادات الخارجية والأقسام الداخلية.

وذلك إضافة إلى منظومتي التسويات المالية، وتسجيل واعتماد مقدمي الخدمة، ولفت إلى عنصر آخر بالمنظومة يتعلق بمستودعات البيانات، وتنتهي عناصر المنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي بمركز الاتصال.

واستعرض المهندس خالد العطار محور البنية التحتية لبيئة الاستضافة والربط الشبكي للمنظومة، وأشار إلى أن هذا المحور يشمل بيئة الاستضافة التطويرية والاختبارية وبها مركز البيانات (التجريبي) للمنظومة، وبيئة الاستضافة الانتقالية والإنتاجية التي ستحتوي على مركز البيانات (التشغيلي) للمنظومة.

وأضاف أن هذا المحور يتضمن أيضا مد شبكة الألياف الضوئية، ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم مد شبكة الألياف في عدد من المواقع في ست محافظات وهب بورسعيد، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان ، والإسماعيلية، بإجمالي 411 موقعا.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمة الربط على المنظومة المؤمنة في عدد 65 موقعا في محافظتي بورسعيد، والأقصر، ويجري تفعيل 99 موقعا في تلك المحافظات الست، ومستهدف تفعيل 104 مواقع أخرى بها، وقال أنه يتم حاليا تقييم الحلول الفنية البديلة في المواقع النائية التي تعذر مد الشبكة إليها، ونوه إلى أنه سيتم تفعيل المواقع طبقا للجدول الزمني لخطة وزارة الصحة بهذا الشأن