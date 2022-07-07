الحكومة : بدء إجراءات تشغيل أول خط طيران اقتصادى لتنشيط السياحة

أعلن مجلس الوزراء بدء إجراءات الاستعداد لتشغيل أول خط طيران اقتصادي منخفض التكاليف فى مصر ” أير سفنكس” بهدف تنشيط السياحة الوافدة من مختلف دول العالم.

وقال مجلس الوزراء فى بيان اليوم الخميس إنه أحيط علما ببدء الإجراءات لتشغيل هذه الخطوط مع توقعات ببدء التشغيل من الجدول الشتوى لعام 2022 -2023 من المطارات المصرية بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس والقاهرة.

وأعلنت الشركة القابضة لـمصر للطيران فى وقت سابق عن إطلاق شركة جديدة تابعة تحت مسمى “إير سفنكس” للطيران الاقتصادي بهدف تنشيط حركة السياحة فى البلاد.

وتستهدف مصر للطيران أن تساعد هذه الخطوط فى تعظيم إيراداتها وتحقيق معدلات ربحية مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتعويض حجم الخسائر الكبيرة الناتجة عن فترة الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا حيث بلغت خسائر الشركة منذ الجائحة وحتى نوفمبر 2020، حوالى 7 مليارات جنيه تقريبا.

فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء فى نفس الجلسة على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس إن هذا القرار يأتى فى إطار مساندة القطاعات الصناعية ويشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الإستراتيجية للمشروعات القومية.

كما يأتى القرار فى إطار تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

واعتمد المجلس فى اجتماعه رقم (200) التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.