الحكومة: بحث آليات تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي «المجتمعات العمرانية» تشمل تخصيصا بالدولار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة، سواء التى يتم طرحها للمستثمرين والمواطنين بالداخل، أو للمصريين بالخارج.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التخصيص المختلفة للأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتضمنة آليات التخصيص بالطلب، وآليات التخصيص بنظام البيع بالحصة العينية والنقدية، وآليات التخصيص بنظام خصم المستحقات، وآليات التخصيص بالدولار من الخارج.

وأوضح الدكتور وليد عباس، النظام الخاص بكل آلية وكيفية قيام المستثمر بتقديم الطلب الخاص به أو حتى الشركات الراغبة في الاستثمار، إضافة إلى موقف الأراضي المتوقع بيعها خلال الفترة القادمة.

وتم استعراض موقف الأراضى الجاهزة للطرح، والمدن المتوافر بها، وآليات طرحها.