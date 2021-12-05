الحكومة : امتحان الصف الرابع الابتدائى ديسمبر الحالى ليس بديلاً عن منتصف العام

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحانات شهر ديسمبر الجارى بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسى 2021/2022

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحانات شهر ديسمبر الجارى بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسى 2021/2022.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحانات شهر ديسمبر الجارى بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسى 2021/2022.

وشددت الوزارة على أن امتحانات شهر ديسمبر التى انعقدت اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 لطلاب الصف الرابع الابتدائى ، تُعد بمثابة اختبارات شهرية لتدريب التلاميذ على طرق التقييم وقياس نواتج التعلم، لتغطية ما تم دراسته من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ فقط، وليست بديلاً عن امتحانات منتصف العام الدراسى 2021/2022.

حيث سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسى 2021/2022 لصفوف النقل بما فيها الصف الرابع الابتدائى فى مواعيدها المقررة يوم السبت 15 يناير 2022، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسى الجارى 2021/2022، والتى ستتضمن منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله.

وذكرت فى سياق متصل، أنه تم الإعلان عن جدول امتحانات شهر ديسمبر الجارى لطلاب الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان اليوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية والامتحان الثانى يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية، والامتحان الثالث 7 ديسمبر فى الدراسات الاجتماعية وICT، وسيؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية، ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدوهم فى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (rumors@idsc.net.eg).