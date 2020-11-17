الحكومة اليمنية تجدد تحذيرها من كارثة محتملة على البحر الأحمر

جددت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) تحذيرها من وقوع أكبر كارثة بيئية على الإطلاق نتيجة تهالك “خزان صافر النفطي” الواقع على سواحل البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة غربي البلاد.

كارثة على البحر الأحمر

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية إيزاء خزان النفط العائم (صافر).

وطالبه كذلك بالضغط على جماعة الحوثي للسماح للفريق الفني الأممي للوصول إلى الخزان لصيانته.

وأكد العوج أن عملية إعاقة وصول الفريق الفني الأممي إلى الخزان من قبل جماعة الحوثي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة.

وأضاف “تأخر فحص وصيانة الخزان قد يؤدي إلى تسرب وتلوث للمياه على إمتداد الشريط الساحل اليمني والاقليمي ويشكل كارثة بيئية خطيرة ويهدد محطات تحلية المياه وتضرر الالاف من الصيادين ومئات الالاف من الطيور والاسماك المهددة بالانقراض”. مطالبات بسرعة تفريغ خزان صافر النفطي

وتابع “وضع السفينة المتهالك يمكن أن يعرضها للغرق وسيعد ذلك أكبر وأخطر كارثة بيئية على الاطلاق”.

وطالب العوج، المجتمع الدولي باتخاذ كافة الاجراءات والسبل لانقاذ ما يمكن انقاذه والضغط على جماعة الحوثي للسماح بوصول الخبراء والفنيين لفحص السفينة قبل حدوث الكارثة.

ولفت إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل وصول وتسهيل وصول الفريق الفني الاممي.

وأشار إلى تعنت جماعة الحوثي المستمر ومماطلتها واعاقة وصول الفريق الفني الأممي لاجراء عملية فحص وصيانة الخزان.

ويقع خزان صافر في منطقة “رأس عيسى” قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

وهو عبارة عن باخرة عائمة تستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر النفطية في محافظة مأرب 170 كلم شرق صنعاء.

وتوقفت عملية الضخ عبر الأنابيب من صافر التي تمتد على طول 438 كلم إلى الخزان وكذا عملية التفريغ من الخزان مع بداية الحرب في أواخر 2014

ويحتوي الخزان حاليا على نحو مليون و 140 ألف برميل من النفط الخام.

ويخضع الخزان العائم لسيطرة جماعة الحوثي، وتوقفت عملية الصيانة له منذ العام 2015 ما تسبب بتآكل جسم الخزان.

ويتهم الحوثيون التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمنع تفريغة أو إجراء عملية الصيانة.



يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.