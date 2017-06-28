الحكومة الهندية توافق على بيع حصتها في شركة الطيران الوطنية

أعلن وزير مالية الهند “أرون جايتلي” اليوم الأربعاء موافقة الحكومة الاتحادية على خطة لبيعه حصة الدولة في شركة الطيران الوطنية “إير إنديا”.

وقال “جايتلي” في إيجاز صحفي إن “الحكومة وافقت من حيث المبدأ على التخارج من إير إنديا”.

يذكر أن الحكومات الهندية المتعاقبة كانت تبحث عن طرق لخصخصة شركة الطيران المتعثرة.

وقال “جايتلي” إنه “تمت الموافقة أيضا على اقتراح وزارة الطيران المدني لإنشاء مجموعة تحت رئاسة وزير المالية لاتخاذ القرار بشأن عملية التخارج”، ولم يقدم أي جدول زمني لعملية الخصخصة، بما ذلك توقيت تشكيل هذه اللجنة.

وذكر بيان حكومي أن اللجنة المقررة ستقرر طريقة التعامل مع أزمة الديون الباهظة لشركة “إير إنديا”، بما في ذلك بيع مجموعة من الأصول لتعويم الشركة، وكذلك تحديد كمية الأسهم التي سيتم بيعها، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة.

يذكر أن “إير إنديا” هي أكبر شركة طيران داخلي وخارجي في الهند، حيث تسير رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة.