الحكومة المصرية تُخطط لتوجيه 410 مليارات جنيه للاستثمارات العامة الخضراء العام المالي 2023

تُخطط الحكومة المصرية لتوجيه حوالي 410 مليار جنيه في الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي الجاري 2022-2023 وذلك للتخفيف مع آثار التغيرات المناخية .

وقالت وزارة التخطيط إن تلك القيمة تمثل حوالي 40% من قيمة الاستثمارات العامة التي سيتم ضخها من جانب الحكومة المصرية العام المال الجاري 2022-2023.

وأضافت الوزارة أن قيمة الـ410 مليار جنيه ستوزع على مجموعة من القطاعات، بواقع 63% للنقل النظيف، و 17% للإسكان المستدام، و 6% للزراعة والري، و 6% للطاقة النظيفة، و 3% للإتصالات، و بنحو 2% لتحسين البيئة، و3% للأخرى .

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقريراً بشأن جهود الحكومة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية، يتضمن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدفة خلال العام المالي (22/2023)، ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، وأن مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة.

ولفتت إلى أن إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.

وأوضح دكتورجميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم تطبيق الاستدامة البيئية على المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتم اختيار قرية “فارس” بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى إعداد “دليل التجمعات الريفية الخضراء”، والذي يتضمن بشكل مُبسط المعايير والشروط الواجب توافرها حتى تكون القرية “خضراء”.

وأضاف حلمي، المشرف العام على “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، أن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالي (21/2022) فقط، في 7 مجالات أساسية هي (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والري، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع “حياة كريمة” منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها.

وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه 144.2 مليار جنيه في قطاع النقل، خلال السنوات الأربعة الماضية (18/2019- 221/2022)، لتنفيذ مشروعات منها، كهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير الجرارات وعربات السكك الحديد، ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وإنارة مطارات العاصمة وشرم الشيخ وسفنكس بلمبات الليد الموفرة.