الحكومة: المزارع السمكية بشرق قناة السويس تهدف لسد العجز وتخلق 10 آلاف فرصة عمل

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير حول تطورات مشروع المزارع السمكية شرق قناة السويس التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، إذ يسهم في زيادة المنتج المحلي من الأسماك وخفض سعر الأسماك في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل.

وذكر التقرير الذي أطلعت عليه “المال”، أن تكلفة الاستثمارات للاستزراع السمكي تصل لنحو 1.4 مليار جنيه، لاسيما أن المشروع على مساحة 6726 فدانا، تم افتتاح المرحلة الأولى بعدد 1034 حوض كخطوة استرشادية من إجمالي 4440 حوضا للاستزراع السمكي.

وتابع التقرير أن المشروع بهدف استزراع اسماك عالية الجودة منها “دنيس و لوت وثعبان البحر، وسهيلة وقاروص، وأسماك عائلة البوري، والبلطي، والجمبري”.

وأكد التقرير أن شركة قناة السويس للاستزراع السمكي انتهت من حفر جميع الاحواض للمرحلة الثانية وتم حفر ترعتين بطول 16 كيلو متر.

مصنع للتغليف

وذكر أنه تم الانتهاء من 70 % من الأعمال الإنشائية لمصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الاسماك والجمبري، اذ تم استزراع 18 مليون يرقة جمبري في 88 حوضا حتى الان.

وكشف التقرير عن استهداف تصدير كميات من أصناف مختلفة تم استزراعها بأحواض قناة السويس بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، لاسيما أن المشروع حصل على شهادات دولية فى معايير السلامة الغذائية والبيئية، إضافة إلى خلوها من الأمراض والملوثات الأخرى.

المزارع السمكية شرق قناة السويس

وتعد المزارع السمكية شرق قناة السويس فكرة اقتصادية بارزة بدأ تنفيذها في مارس عام 2015، بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة، معتمدة بشكل أساسي على زراعة أحواض الترسيب التي يتم ضخ ناتج التطهير والتعميق المستمر لقناة السويس فيها، من أجل المساهمة في زيادة المنتج المحلي من الأسماك وخفض سعر الأسماك في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل.